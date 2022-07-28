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Giriş Tarihi: 28.7.2022 11:54 Son Güncelleme: 28.7.2022 11:57

Boş senede imza attırıp 1 milyonluk vurgun yaptılar

Kayseri'de bir oto kiralama firmasının sahibi ve çalışanları, kendilerinden araç kiralayan kişilere boş senet imzalattı. Daha sonra araçta arıza var diyerek senetleri icraya koyan şüpheliler 17 kişiden 1 milyon lira tahsil etti. Polisin operasyon düzenlediği 8 şüpheli gözaltına salındı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Boş senede imza attırıp 1 milyonluk vurgun yaptılar

Kayseri'de faaliyet gösteren bir oto kiralama firması, araç kiralayan kişilere boş senede imza attırdılar. Daha sonra araçlarda arıza var bahanesiyle senetleri sonradan doldurarak icraya koyan şüpheliler 17 kişiden bu yolla 1 milyon 48 bin lira tahsil ettiler.

Haklarında yapılan şikayetler üzerine Kayseri emniyet müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri firma sahibi ve 7 çalışanı hakkında soruşturma başlattı. Şüpheliler C.A., S.B., M.G, A.C., O.S, K.S, A.T. ve H.A düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

Organize şekilde nitelikli dolandırıcılıkla suçlanan 8 şüphelinin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda imzalı boş senet ele geçirildi. emniyetteki sorgularının ardından 2'si kadın 8 kişi adliyeye sevk edildi.

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Boş senede imza attırıp 1 milyonluk vurgun yaptılar
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