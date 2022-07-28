Boş senede imza attırıp 1 milyonluk vurgun yaptılar

Kayseri'de faaliyet gösteren bir oto kiralama firması, araç kiralayan kişilere boş senede imza attırdılar. Daha sonra araçlarda arıza var bahanesiyle senetleri sonradan doldurarak icraya koyan şüpheliler 17 kişiden bu yolla 1 milyon 48 bin lira tahsil ettiler.

Haklarında yapılan şikayetler üzerine Kayseri emniyet müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri firma sahibi ve 7 çalışanı hakkında soruşturma başlattı. Şüpheliler C.A., S.B., M.G, A.C., O.S, K.S, A.T. ve H.A düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

Organize şekilde nitelikli dolandırıcılıkla suçlanan 8 şüphelinin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda imzalı boş senet ele geçirildi. emniyetteki sorgularının ardından 2'si kadın 8 kişi adliyeye sevk edildi.