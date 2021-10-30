Boş tanklardan sızan kimyasal madde endişelendirdi

Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında doğal gaza uyarı amacıyla koku veren 'tetrahidrotiyofen' isimli kimyasalların konulduğu boş tanklardan sızan sıvıdan kaynaklı kötü koku endişelendirdi. Ankara Karayolu üzerinde etkili olan kokudan etkilenen Muhammed Davuz (26) ile Muhammed Darvenli (31), fenalaşarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gaz kokusu nedeniyle, bazı işletmeler ise olası gaz kaçağına karşı iş yerlerinde üretime ara verip, çalışanlarını evlerine gönderdi. Kokunun yayılması sonucu İnegöl Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'ye (İNGAZ) bağlı ekipler araştırma başlattı. Doğal gaz dağıtım tanklarında sorun olmadığını belirleyen İNGAZ ekipleri, yaptıkları inceleme sonrası ilçede endişeye neden olan kokuya, geri dönüşüm fabrikasına getirilen, doğal gaza uyarı amacıyla koku veren içi boş olan tanklardan sızan 'tetrahidrotiyofendir' isimli kimyasal bileşimin neden olduğunu belirledi.