Boşanan anne oğluna kendi soyadını vermeyi başardı! Küçük Ensar annesinin soyadını aldı

Buca ilçesinde yaşayan bir şirkette yönetici asistanı olarak çalışan Esra Damar, 2017 yılında 14 ay evli kaldığı fabrika işçisi eşi F.I., 7. Aile Mahkemesi'nde açtığı davada boşandı. Mahkeme 6 yaşındaki çocukları Ensar'ın velayetini de anne Esra Damar'a verdi. Esra Damar, birlikte yaşadığı oğlu Ensar'ın soyadlarının farklı olması nedeniyle resmi kurum ve kuruluşlarda çoğu zaman sorun yaşadıklarını belirtip kendi soyadı olan Damar'ın verilmesini ve baba ile aynı olan ikinci adı Fırat'ın kaldırılması için avukatları Bahar Eylem İyidoğan Uluhan ve Gökhan Uluhan aracılığıyla baba F. I. ve Adliye Nüfus Temsilciliğine 19. Aile Mahkemesinde dava açtı.

Tanıkları dinleyip, talepleri değerlendiren 19. aile Mahkemesi Hakimi Jale Ceylan Işık, yargılama sonunda tarafların 2017 yılında boşandıklarını, Ensar'ın velayetinin anneye verildiğini, davacı tarafın çocuğun soyadı ile velayet sahibi annenin soyadının farklı olmasının resmi kurum ve kuruluşlarda sorun yaşamalarına sebebiyet belirttiği, bu hususun tanık beyanları ile ispat ettiği, annenin soy ismini kullanmasının çocuğun psikolojisi ve resmi işlemlerde sağlayacağı kolaylık açısından çocuğun üstün yararına olduğu kanaatine varıldı.

Ensar'ın soyadının ' Damar' olarak değiştirilmesine, babasıyla aynı olan ikinci adın da kaldırılmasına karar verildi. Mahkeme kararını kesinleşmesinin ardından, anne Esra Damar nüfus müdürlüğüne gidip oğluna Damar soyadını taşıyan yeni kimliğini çıkarttı.

Bahar Eylem İyidoğan Uluhan

Anne Esra Damar ile Ensar yeni aldıkları kimlikle birlikte mutluluk pozu verdi. Esra Damar, "Uzun süren bir hukuk mücadelesi sonrası oğluma kendi soyadım verildi. Boşandığım eşimin soyadıyla büyük sorunlar yaşıyorduk. Oğluma Damar soyadını taşıyan kimliğini çıkarttım. Artık hiçbir yerde sorun yaşamayacak. Adalet sonunda yerini buldu " dedi.

ENSAR MİRASTAN FAYDALANABİLİR



Esra Damar'ın avukatı Bahar Eylem İyidoğan Uluhan, "Ensar'ın annesinin soyadını alması babasının mirasından faydalanmasına engel değil. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Sadece soyadı değişikliği oldu. Nüfusta F.I. hala Ensar'ın babası olarak görünüyor. Çocuğun üstün yararı doğrultusunda hem babanın soyadının kaldırılmasını istedik.

Hem de karışıklığa sebep olması ve babanın onunla ilgilenmediğini hatırlatması sebebiyle babayla aynı olan isminin çıkarılmasını sağladık. Çünkü baba boşanmanın ardından Ensar'la hiçbir şekilde ilgilenmemesine rağmen hem isminden hem de soyadından dolayı hem sosyal çevresinde hem de resmi kurumlarda bu konuya ilişkin sürekli açıklama yapmak zorunda kalıyordu.

Helin Mintaş

Küçük bir çocuğun bu hisle baş etmesi oldukça yıpratıcı. Üstelik baba yeni bir evlilik yaptı, yeni çocuğu oldu Ensar ile de hiç ilgilenmiyor. Ensar hep annesi ile okul toplantılarına, hastanelere, resmi kurum ve kuruluşlara gidiyor. Gittiği yerlerde annesi ile farklı soyadı olması birçok sorun yaratıyordu" dedi.





SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ BİRÇOK KADININ BAŞVURDUĞU BİR HAK



Av. Helin Mintaş ise, "Velayete dayalı soyadı değişikliği son zamanlarda ortaya çıkan ve birçok kadının başvurduğu bir hak. Bu hak kökenini anayasamızda belirlenen temel hak ve özgürlüklerden ve özellikle çocuğun üstün yararından alıyor. Olayımızda da Esra Hanım oğlunu büyütürken tüm sorumluluğu üstlenen bir anne. Babanın Ensar'ın hayatıyla ilgili hiçbir alanda Esra hanıma destek olmaması boşanma psikolojisini hem Ensar'a hem de anneye tekrar tekrar yaşatıyordu. Hem resmi kurumlarda hem de Ensar'ın sosyal çevresinde soyadlarının farklı olması merak konusu oluyor, anne-oğul durmadan açıklama yapmak durumunda kalıyordu. Bu durum çocuğun psikolojisini yıprattığı gibi annenin özel hayatın gizliliği hakkını da ihlal ediyordu. Ayrıca Ensar ikinci isim olarak babasının ismini taşıyordu. Bu ismi de açtığımız ayrı bir dava ile kaldırttık" diye konuştu.