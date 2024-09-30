Boşandığı doktor eşini öldüren astsubaydan pişkin savunma: Kek götürmüştüm

Adana'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eski eşi Nizip Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Feray Balkan'ı (39) tabancayla öldüren astsubay Seçkin Ergü (39) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı. Duruşmada pişkin bir savunma yapan Ergü, "İki kez anlaşmalı olarak boşandık. Ancak birlikte yaşamaya devam ettik. Eşim arkadaşının arabasını alıp çocuklarla birlikte Nizip'ten Adana'daki annesine gitti. Ben de Mersin'de konsere giderken otomobilimdeki keki oğluma vermek için Adana'ya uğradım. Eşim, 'bir kek için mi geldin, bir kekle baba mı olunur oğlumuzun tablete ihtiyacı var' dedi. Masraf yaptığımızı o nedenle tablet alımını ertelememiz gerektiğini söyleyince, 'parasız erkeğe adam mı denir adam değilsin git başımdan" cevabını verince sinirlendim. Silahımı çıkardım, gözümü kapattım, hedef almadan 2-3 el ateş ettim. Yere düşünce nefes alıp almadığını kontrol ettim. Bir anlık sinirle oldu, özür diliyorum. Üzgünüm, pişmanım" dedi. Öldürülen Feray Başkan'ın öğretmen olan ablası F.B., sanığın yalan söylediğini, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.