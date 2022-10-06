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Giriş Tarihi: 6.10.2022 17:26 Son Güncelleme: 6.10.2022 17:43

Çekmeköy'de korkunç olay! Boşandığı eşini ablasının evinde vurdu

İstanbul Çekmeköy’de Burcu Tokaç 5 ay önce boşandığı eşi Ersin Müezzin tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kadın 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis şüpheli Ersin Müezzin’i gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli eski koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Çekmeköy’de korkunç olay! Boşandığı eşini ablasının evinde vurdu

Çekmeköy'de 23 Eylül günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Muhasebeci Burcu Tokaç (32), eşi Ersin Müezzin'den (35) 5 ay önce boşanmıştı. Ancak iddiaya göre Müezzin, Tokaç'ın peşini bırakmadı önce birlikte yaşadıkları eve sürekli gelerek Tokaç ile konuşmak istedi. Eski eşinden olan çocuğu ile kalan Tokaç, başına bir şey gelir korkusuyla kız kardeşi Burcu Tokaç'ı yanına alarak birlikte yaşamaya başladı. Müezzin, birkaç gün sonra tekrar Burcu Tokaç'ı arayarak 'Sensiz yaşayamıyorum' dedi. Ardından telefonu kapatıp kapıyı çaldı. Evde bulunan Tokaç kardeşlerin 2 çocuğu kapıyı açtı.

Direkt mutfağa giden Müezzin, ablasını yalnız bırakmak istemeyen Burçin Tokaç'ın üzerine yürüdü. Ardından belindeki silahı çıkardı. Çocukların mutfağa girmesiyle korkan Burçin Tokaç çocukları başka bir odaya götürdü. Saniyeler geçmeden silah sesi duydu. Yatak odasından gelen silah sesine doğru gitti, ablasını yerde Müezzin'i ise başında gördü. Müezzin'e saldıran Tokaç ardından ambulans çağırdı. Burcu Tokaç Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. 12 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Tokaç, dün sabah hayatını kaybetti. Ersin Müezzin ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Çekmeköy'de korkunç olay! Boşandığı eşini ablasının evinde vurdu
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