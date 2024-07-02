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Giriş Tarihi: 2.7.2024 13:29 Son Güncelleme: 2.7.2024 13:35

Boşandığı eşini av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etti

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde 32 yaşındaki Ramazan Yener, boşandığı eli İklim Altınsoy’u (28) av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Boşandığı eşini av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etti

Olay Saimbeyli ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Yener, bir süre önce boşandığı İklim Altınsoy'un evine gitti. 2 çocukları bulunan eski karı koca arasında bir süre tartışmaya başladı. Ramazan Yener, genç kadına av tüfeğiyle ateş ettikten sonra aynı silahla kendisini vurdu.

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İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, İklim Altınsoy ve Ramazan Yener'in hayatını kaybettiğini belirledi. İki kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Yener'in cinayet öncesi sosyal medyadan, "İnsanın kaderleriyle oynayıp sonra o insana cani ve cahil diyebilmenize şaşıyorum. Çünkü kimse birilerini kötüleyecek kadar dürüst değil" şeklinde mesaj yayınladığı ortaya çıktı.

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Boşandığı eşini av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etti
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