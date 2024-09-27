Boşandığı eşini bıçakladı

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi'nde sabah saatlerinde yaşanan olay, edinilen bilgi ve iddialara göre şöyle gelişti: Yaklaşık 1 yıl önce eşinden boşanan 2 çocuk annesi Arzu R., çocuklarını okula götürdüğü sırada eski eşi Fatih Y. ile karşılaştı. Eski eşler arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Fatih Y., üzerindeki bıçağı çıkararak, eski eşi Arzu R'yi çocuklarının gözü önünde bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatih Y. ise yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.