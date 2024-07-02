Boşandığı eşini öldürüp canına kıydı

Adana'da, 32 yaşındaki Ramazan Yener, boşandığı eşi İklim Altınsoy'u (28) av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.Olay, Saimbeyli ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Yener, bir süre önce boşandığı İklim Altınsoy'un evine gitti. 2 çocukları bulunan ikili tartışmaya başladı. Ramazan Yener, genç kadına av tüfeğiyle ateş ettikten sonra aynı silahla kendisini vurdu.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, İklim Altınsoy ve Ramazan Yener'in hayatını kaybettiğini belirledi. İki kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.Yener'in cinayet öncesi sosyal medyadan, "İnsanın kaderleriyle oynayıp sonra o insana cani ve cahil diyebilmenize şaşıyorum. Çünkü kimse birilerini kötüleyecek kadar dürüst değil" şeklinde mesaj yayınladığı ortaya çıktı.