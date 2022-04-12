Boşandığı eşini öldürüp tandırda yakmıştı! İstenen ceza belli oldu

SAVCI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Mahkeme başkanı yarılamanın sonuna gelindiğini belirterek duruşma savcısından mütalaasını vermesini istedi. Savcı, Emel Gür'ün kasten adam öldürme suçunu suçundan "Ömür boyu hapis cezası" istedi. Savcı, ayrıca tutuksuz yargılanan Ö.Y.'nin cinayete iştirak ettiğine ilişkin delil olmadığını, ancak olay sonrası suç delillerinin ortadan kaldırılmasına yardım ettiğini belirterek, 5 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Mütalaanın ardından mahkeme , dava dosyasındaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 8 Nisan'a erteledi.