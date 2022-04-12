Boşandığı eşini öldürüp tandırda yakmıştı! İstenen ceza belli oldu

Isparta 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, çiftin 3 çocuğu, sanık yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Çocuklardan Ö.Y.'nin (17) 'suça iştirak'ten tutuksuz yargılandığı davanın duruşmasında, çiftin en küçük çocuğu Ö.Y. (6) tanık olarak dinlendi. Ö.Y., olay gününe ilişkin bir şey hatırlamadığını söyledi.
SAVCI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ
Mahkeme başkanı yarılamanın sonuna gelindiğini belirterek duruşma savcısından mütalaasını vermesini istedi. Savcı, Emel Gür'ün kasten adam öldürme suçunu suçundan "Ömür boyu hapis cezası" istedi. Savcı, ayrıca tutuksuz yargılanan Ö.Y.'nin cinayete iştirak ettiğine ilişkin delil olmadığını, ancak olay sonrası suç delillerinin ortadan kaldırılmasına yardım ettiğini belirterek, 5 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Mütalaanın ardından mahkeme , dava dosyasındaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 8 Nisan'a erteledi.
OLAY ŞÖYLE OLMUŞTU
Olay 13 Ekim 2020 tarihinde Isparta'nın Senirkent ilçesi Akkeçili köyünde meydana geldi. 3 çocuk annesi Emel Gür (42) ile boşandıktan sonra dini nikahla birlikte yaşamaya devam ettiği Ramazan Yılmaz (45) arasında tartışma çıktı. Gür, Yılmaz'ı eve alkollü gelmesi üzerine başlayan tartışmada Gür, Yılmaz'ı av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü, ardından cesedini tandırda yaktı. Cinayet, çiftin Antalya'da yaşayan en büyük oğlunun babasından haber alamaması üzerine köye gelince ortaya çıktı. İhbar üzerine köye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, evin tandırında Ramazan Yılmaz'ın yanmış cesedini buldu. Gözaltına alınan Emel Gür, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.