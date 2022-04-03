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Giriş Tarihi: 4.4.2022

Boşandığı eşini tüfekle yaraladı, serbest kaldı

Boşandığı eşini tüfekle yaraladı, serbest kaldı
Antalya'da 1 yıl boyunca şiddet gören ve 7 aylık hamileliği sırasında evden atılan Güllü Akman (25), boşandıktan sonra eski eşi O.D.'nin (25) pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Sağ kolundan ve omuzundan ağır yaralanan Güllü Akman, hastaneye kaldırıldı. Akman'ın koldan uzanan sinirlerinin koptuğu belirlendi. Gözaltına alınan O.D., serbest bırakıldı. Sağ kolundaki sinir kopmaları nedeniyle 5 kez ameliyat geçiren Akman, "Mikrocerrahi yöntemi ile yapılacak 6'ncı ameliyatın ücreti 100 bin lira. Lütfen yardım edin. İyileşip, kızıma sarılmak istiyorum" dedi. DHA

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Boşandığı eşini tüfekle yaraladı, serbest kaldı
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