Boşandıktan sonra birlikte yaşayan çift birbirini bıçakladı

Olay, gece saatlerinde Sanayi Mahallesi 1335 Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evde birlikte yaşamaya devam eden Nurşen K. ile Barış A., henüz belirlenemeyen sebeple tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle Nurşen K., mutfaktan aldığı bıçakla Barış A.'yı karnından yaraladı. Bıçağı Nurşen K.'nın elinden alan Barış A. ise bıçağın sapı ile eski eşini başından yaraladı.