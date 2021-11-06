Boşanma aşamasında bunlara dikkat! Mahkeme hapis cezası verdi: Emsal karar



Davaya ilişkin değerlendirmede bulunan müştekiler avukatı Burak Temizer, "Türk Ceza Kanunu'muzun Aile Yükümlülüklerini İhlal başlıklı 233. maddesi bugüne dek uygulamada çok da başvurulmayan bir madde. Oysa ki aile birliği içinde eşlerin birbirine karşı veya ebeveynlerin çocuklarına karşı birtakım yükümlülüklerini ihmal ve ihlal etmesi karşısında bu maddeye dayalı savcılık şikayetlerinde bulunulması da en az 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a başvurulması kadar önemli diye düşünüyorum. Somut olay ve çıkan karar da emsal bir karardır kanaatindeyim" dedi.