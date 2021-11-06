Boşanma aşamasında silahlar ateşlendi

MUĞLA Marmaris
'te eşinden boşanan 42 yaşındaki astsubay Haydar Babur, imza için boşandığı eşiyle avukatlık ofisinde buluştu. Marmaris Armutalan Mahallesi'ndeki bir avukatlık bürosunda yaşanan olayda astsubay Haydar Babur, beylik tabancasıyla kendini vurarak hayatını kaybetti. Çiftin, bir süre önce boşandığı, çocukların velayeti ve boşanma protokollerinin imzalanması için avukatın ofisinde buluştuğu öğrenildi. İki çocuk babası Haydar Babur, işlemlerinin ardından ofisin balkonuna çıktı. Kısa süre sonra balkondan bir el silah sesi geldi. Balkona çıkan avukat ve büro çalışanları Babur'u kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Babur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Benzer bir dram ise Antalya
'da yaşandı. Antalya'da, boşanma aşamasındaki eşine, "İntihar edeceğim, bu evden ölüm çıkacak" diyen Ayşe Dere
(45), kendisini kilitlediği banyoda sol göğsüne tabancayla ateş etti. Banyo kapısını kıran Barış Dere
, eşini kanlar içinde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi
'ne bildirdi. Barış Dere gözaltına alınırken, eşinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.