Boşanma aşamasındaki eşe 5 kurşun

İstanbul Pendik'te Safiye Bıçak (49), çöp atmak için evden çıktığı sırada karşılaştığı boşanma aşamasında olduğu kocası Vedat Bıçak (50) tarafından 5 kurşunla yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Cani koca olay yerinden kaçtı. Olay, İstanbul Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, çöp atmak için dışarı çıkan 2 çocuk annesi Safiye Bıçak (49), boşanma aşamasında olduğu Vedat Bıçak (50) ile sokakta karşılaştı. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Vedat Bıçak yanında taşıdığı silahı çıkartarak Safiye Bıçak'a sokak ortasında kurşun yağdırdı.Kurşunların hedefi olan Safiye Bıçak kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, saldırgan eş ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Safiye Bıçak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti. Safiye Bıçak'ın vücuduna 5 kurşun isabet ettiği öğrenildi. Çiftin 1'i erkek 1'i kız 2 çocuğunun olduğu belirtildi. Polis ekipleri Vedat Bıçak'ı yakalama çalışması başlattı.