Boşanma aşamasındaki eşi ile kızını öldürdü

Ankara'da boşanma aşamasındaki eşi Semiha Koca (44) ve kızı Hilal Nur Koca'yı (5) tabanca ile ateş ederek öldüren Yakup Koca (55), aynı silahla intihara kalkıştı. Olay, saat 15.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Yeşilevler Mahallesindeki Yeşilvadi konutlarında meydana geldi. Yakup Koca, 1 ay önce 5 yaşındaki kızını da alarak annesinin yanına giden eşi Semiha Koca ile konuşmak için kayınvalidesinin evine gitti. Sitenin kameriyesinde bir araya gelen çift bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yakup Koca, tabanca ile önce Semiha Koca'ya, ardından 5 yaşındaki kızı Hilal Nur Koca'ya ateş etti. Ardından da aynı silahı başına dayayarak ateşledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Semiha Koca ve Hilal Nur Koca'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yakup Koca ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Anne ve kızının cesetleri ise Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.