Boşanma aşamasındaki eşi katlettiaşamasındaki

Mersin'de boşanma aşamasındaki Dilek Karaman, babasıyla kalan oğlunu almak için gittiği evde kocası tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.Olay Akdeniz ilçesi Karacailyas Mahallesi'ndeki evde yaşandı. Özel bir hastanede laborant olarak çalışan Dilek Karaman, iddiaya göre gece saatlerinde doğum günü olması nedeniyle babasıyla kalan oğlu E.'yi almak için boşanmak üzere olduğu kocası M.K.'nin evine gitti. Boşanma davaları devam eden kocası ile tartışan genç kadın, kocası tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Karaman'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, koca M.K., suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı.