Haberler Yaşam Haberleri Boşanma aşamasındaki eşine asitle saldırdı
Giriş Tarihi: 29.12.2023 21:23 Son Güncelleme: 29.12.2023 21:34

Boşanma aşamasındaki eşine asitle saldırdı

Ankara’da boşanma aşamasında olduğu ve hakkında tedbir kararı bulunan gözü dönmüş koca, barışmaya ikna edemediği eşini yanında getirdiği asitle saldırdı. Yüzü yanan kadın hastaneye kaldırılırken zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi. Zanlı C.Ö. ilk ifadesinde eşiyle konuşurken eğer olumlu bir sonuç alamaması durumunda  eşine karşı kullanmak için bu asiti yanına aldığı aktardı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Boşanma aşamasındaki eşine asitle saldırdı

Ankara Yenimahalle Kentkoop Mahallesinde F.Ö. isimli kadın boşanma aşamasında olduğu eşi C.Ö. İle aralarında yaşanan sözlü tartışma sonrası C.Ö.'nün yüzüne tahriş edici sıvı fırlatarak kaçtı.

ÇORUM'DA YAKALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yüzünden yaralı F.Ö.'ye ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.Ankara Emniyet Müdürlüğü Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde C.Ö.'nün Çorum'a kaçtığı belirledi. Saklandığı adresin tespit edilmesi sonrası kıskıvrak yakalanan C.Ö. Ankara'ya getirildi.

EŞİNİ İKNA ETMEK İÇİN ASİT GETİRMİŞ

İfadesi alınan C.Ö., hakkında tedbir kararının mevcut olduğu ve karardan haberinin olduğu ve eşi ile çekişmeli olarak boşanma aşamasında olduklarını beyan etti. Ayrıca eşinin ikamet etmiş olduğu adrese yakın bir yerde eşini beklemeye başladığı, o esnada elinde siyah poşet içerisinde şişede bulunan asitli madde ile eşiyle konuşurken eğer olumlu bir sonuç alamazsam diye eşine karşı kullanmak için bu sıvıyı yanına aldığı aktardı. Kendisinin eşi ile evliliklerin kurtarmak adına konuşmaya çalıştığını fakat aralarındaki konuşmanın tartışmaya dönüşmesi sonucu eşinin kollarından tutarak ittiğini, bir anlık sinirle o esnada elinde siyah poşet içerisinde plastik şişede bulunan asit olarak bildiği maddeyi eşine doğru fırlattığını, olayın şokuyla oradan kaçtığını itiraf etti.

ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Gözaltına bulunan C.Ö. gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Boşanma aşamasındaki eşine asitle saldırdı
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