Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı, ardından intihar etti

Düzce merkeze bağlı Aziziye mahallesinde gece saatlerinde yaşanan olayda boşanma aşamasında olan Arzu Gül ve eşi Emin Gül boşanma olayı nedeniyle kavga ettiler. Emin Gül, boşanma aşamasında olan eşi Arzu Gül'ü önce darp etti. Ardından evden uzaklaşmaya çalışan kadını kaldıkları sitenin otoparkında yakalayan Emin Gül, eşine ateş etti. Talihsiz kadını 6 yerinden vuran Emin Gül, aracına binerek kendisine de ateş etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan karı, koca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.