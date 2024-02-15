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Giriş Tarihi: 15.2.2024 10:07 Son Güncelleme: 15.2.2024 10:27

Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı, ardından intihar etti

Düzce’de karı koca kavgası cinayetle sonuçlandı. Eşine 6 kez ateş eden koca daha sonra kendisine 2 el ateş etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan karı koca yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ENES GÜNEŞ
Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı, ardından intihar etti

Düzce merkeze bağlı Aziziye mahallesinde gece saatlerinde yaşanan olayda boşanma aşamasında olan Arzu Gül ve eşi Emin Gül boşanma olayı nedeniyle kavga ettiler. Emin Gül, boşanma aşamasında olan eşi Arzu Gül'ü önce darp etti. Ardından evden uzaklaşmaya çalışan kadını kaldıkları sitenin otoparkında yakalayan Emin Gül, eşine ateş etti. Talihsiz kadını 6 yerinden vuran Emin Gül, aracına binerek kendisine de ateş etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan karı, koca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı, ardından intihar etti
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