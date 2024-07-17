Boşanma aşamasındaki eşine saldırdı okey masasında yakalandı

İstanbul Küçükçekmece'de yaşayan Mihriban Özkan, 19 yıllık eşi Bilal Özkan'dan kötü alışkanlıkları sebebiyle boşanmak istedi. Evi terk eden adam ayrılık fikrini hazmedemeyince eşi ve çocuklarına tehdit mesajları atmaya başladı. Bu durum üzerine şikayetçi olan kadın, eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Çılgına dönen Bilal Özkan, bu kez de eşinin çalıştığı işyerini bastı. Elinde bıçakla ölüm tehditleriyle genç kadına saldıran Özkan, yakaladığı eşini tekme ve yumruklarla darp etmeye başladı.Çevre esnafın dükkana gelmesinin ardından saldırgan eş olay yerinden kaçtı. Mağdur kadın Mihriban Özkan ise şikayetçi oldu. Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu yeri belirlenen Bilal Özkan, Bakırköy'deki bir kıraathanede oyun oynarken yakalandı. Gözaltına alınan Özkan, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.