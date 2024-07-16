Boşanma aşamasındaki eşine saldırmıştı... Okey oynarken yakalandı

Küçükçekmece Sefaköy'de 12 Temmuz günü saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, 19 yıllık evli olan Mihriban Özkan, eşinin kötü alışkanlıklarından dolayı boşanmak istedi. Bunun üzerine eşi Bilal Özkan evi terketti. Daha sonra eşi ve çocuklarına tehdit mesajları atan Bilal Özkan'dan, Mihriban Özkan şikayetçi olarak uzaklaştırma kararı aldırdı. Bunu duyan ve çıldıran Bilal Özkan, eşinin çalıştığı işyerini bastı. Elinde bıçakla ölüm tehditleriyle genç kadına saldıran Özkan, yakaladığı eşini tekme ve yumruklarla darp etmeye başladı.

KÜÇÜKÇEKMECE POLİSİ YAKALADI

Çevre esnafın sesleri duyması üzerine dükkana gelmesinin ardından Bilal Özkan olay yerinden kaçtı. Mihriban Özkan ise Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddtetle Mücadele Büro Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu. Görüntüleri izleyen Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri Özkan'ı yakalamak için çalışma başlattı.

KIRAATHANEDE OKEY OYNARKEN YAKALANDI

Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri Bilal Özkan'ın Bakırköy Şenlikköy'de bir kıraathanede olduğunu belirledi. Dün akşam kıraathaneye giderek okey masasında oyun oynayan Bilal Özkan'ı gözaltına aldı. İfadesinin ardından Özkan adliyeye sevk edildi.