Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü

İstanbul Küçükçekmece'de boşanma aşamasındaki bir kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.Alınan bilgiye göre, şüpheli M.E.A. saat 03.00 sıralarında Kanarya Mahallesi'ndeki bir evde boşanma aşamasındaki eşi M.A.'yı bıçakladı. Bu sırada şüpheliye müdahale eden M.A.'nın oğlu B.K. da bıçakla yaralandı. M.E.A. olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan M.A. yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, oğlu B.K. ise tedavi altına alındı. Polis ekipleri tarafından Küçükçekmece Gölü mevkiinde olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanan şüpheli M.E.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Öte yandan, 1 ay önce Küçükçekmece Kanarya sahilinde silahla intihar girişiminde bulunan şüpheli M.E.A.'nın, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliği ekiplerince ikna edildiği öğrenildi.