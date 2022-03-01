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Giriş Tarihi: 1.3.2022 09:28

Boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı okulda bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı

DHA
Boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı okulda bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı

Ankara'da boşanma aşamasındaki eşi Gülsüm Kuyar'ı (29) temizlik görevlisi olarak çalıştığı okulda bıçaklayarak öldüren Mehmet Kuyar(33), olaydan 7 gün sonra yakalandı.

Olay, 21 Şubat akşamı Sincan ilçesindeki Şehit Gökhan Uysal Ortaokulu'nda meydana geldi. Mehmet Kuyar, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu 12 yıllık eşi ve 2 çocuğunun annesi Gülsüm Kuyar'ın çalıştığı okula gitti. Hakkında uzaklaştırma kararı bulanan Mehmet Kuyar, öğrenciler çıktıktan sonra yanına gittiği Gülsüm Kuyar'la tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle Mehmet Kuyar, yanında getirdiği bıçakla eşi Gülsüm Kuyar'ı 11 bıçak darbesiyle bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralanan Kuyar, ambulansla kaldırıldığı Ankara Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Gülsüm Kuyar'ın cenazesi Mersin'in Gülnar ilçesinde, kız kardeşinin mezarının yanına defnedildi.

ZANLI MEHMET KUYAR, 7 GÜN SONRA YAKALANDI

Okul duvarından atlayarak içeri giren ve eşini bıçaklayan Mehmet Kuyar, olay sonrası kayıplara karıştı. Zanlı Mehmet Kuyar, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu 7 gün sonra yakalandı. Mehmet Kuyar'ın Sincan'da saklandığı adresi belirleyerek operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli Kuyar, polise verdiği ilk ifadesinde, eşinden boşanmak istemediği için tartıştığını ve çıkan tartışmada bıçaklayarak kaçtığını söyledi.

SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Mehmet Kuyar'ın, daha önce de adam yaralama suçundan kaydının bulunduğu ve bir müddet cezaevinde kaldığı ortaya çıktı. Şüpheli Kuyar'ın, cinayet sonrası yakalanmamak için bir süre metruk yerlerde kaldığı, telefon kullanmadığı ve kimse ile irtibata geçmemeye özen gösterdiği öğrenildi.
Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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Boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı okulda bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
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