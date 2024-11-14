Boşanma aşamasindaki eşini kemerle boğdu

İnegöl ilçesinde yaşayan ve boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Özlem Bayrak (35) ve Hakan Bayrak, dün sabah 07.30 sıralarında, Orhaniye Mahallesi'ndeki evlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine gözü dönen cani koca, eline geçirdiği kemerle Özlem Bayrak'ı boğdu. Eşini öldürdükten sonra ise evin bulunduğu 3 katlı binanın çatısına çıkıp intihar girişiminde bulundu. Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Binanın önüne hava yastığı açılırken, İnegöl Emniyet Müdürü Okan Şen, 2.5 saat süren uğraşlar sonucu katil kocayı ikna etmeyi başardı. Gözyaşları içinde teslim olan Hakan Bayrak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Hakan Bayrak ifadesinde "Eşimin telefonunda başka bir erkeğin mesajlarını gördüm. Beni aldattığını düşününce çok sinirlendim. Bir anlık sinirle öldürdüm. Çok pişman olduğum için çatıya çıkıp intihar etmek istedim" dediği öğrenildi. Çiftin 4.5 yıl önce evlendiği, çocuklarının olmadığı ve aralarındaki geçimsizlik nedeniyle bir süre önce ayrı yaşadıktan sonra barışıp tekrar bir araya geldikleri öğrenildi. Ancak yine anlaşamadıkları için çiftin boşanmaya karar verdiği, aralarındaki cinayetle sonuçlanan tartışmanın da bu nedenle çıktığı öğrenildi.