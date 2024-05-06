Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Samsun'un İlkadım ilçesinde Belediye Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olan iki çocuk annesi Saadet Çay (43), boşanma aşamasındaki kocası Adem Çay (48) tarafından silahla göğsünden vurularak öldürüldü. 19 Mayıs Mahallesi'nde geçtiğimiz gece gerçekleşen olayda, Saadet Çay ile boşanma aşamasındaki eşi Adem Çay arasında henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma çıktı. Büfe işletmecisi olduğu öğrenilen Adem Çay, eşini göğsünden vurup binadan çıkarken, sokak üzerinde devriye gezen bekçiler tarafından suç aleti tabancayla yakalandı.Eve giren ekipler, Çay'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Çay'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülürken, şüpheli koca ise gözaltına alındı.Bu arada, Adem Çay'ın 'kasten yaralama', 'tehdit', 'yağma' gibi suçlardan 19 kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.