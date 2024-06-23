Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

İzmir'in Konak ilçesinde Rıdvan Kahraman (32), ailevi sorunlar nedeniyle evi terk edip boşanma davası açan eşi Fatma Kahraman'ı (31), konuşma bahanesiyle dışarı çağırıp tabancayla başından vurarak öldürdü. Olay, Gürçeşme Caddesi'nde meydana geldi. Rıdvan Kahraman, ailevi sorunlar nedeniyle evi terk edip ablasının yanına yerleşen 3 çocuk annesi eşi Fatma Kahraman'ı konuşmak için dışarı çağırdı. Kahraman, dışarı çıkan eşi Fatma Kahraman'a yanındaki tabancayla 3 el ateş edip kaçtı. Fatma Karaman, başına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesini duyup dışarı çıkan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kahraman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Rıdvan Kahraman, Denizli Otobüs Terminali'nde polis tarafından yakalandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirilen şüpheli Kahraman'ın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.