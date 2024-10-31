Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Muğla Marmaris'te boşanma aşamasında olduğu eşinin evine giden koca, dehşet saçtı. Dün sabah saatlerinde, eşi Yasemin Yorulmaz'ın (50) Çıldır Mahallesi Orgeneral Mustafa Muğlalı Caddesi'ndeki evine giden Tuncay Yorulmaz (44), eşiyle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Tuncay Yorulmaz, Yasemin Yorulmaz'ın başına şişeyle vurdu, sonra sırtından bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Yasemin Yorulmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve polisler ekipleri sevk edildi.İki ismin de ikinci evlilikleri olduğu ve geçtiğimiz yıl eylül ayında evlendikleri öğrenilirken, çiftin geçtiğimiz 10 Ekim günü anlaşmalı boşanmak için başvurdukları ve 22 Kasım'da duruşmalarının olduğu öğrenildi. Eşini katleden Tuncay Yorulmaz ise sabah saatlerinde polis merkezine giderek teslim oldu. Tuncay Yorulmaz, eşini 2 bıçak darbesiyle öldürdüğünü itiraf etti. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.