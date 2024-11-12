Haberler Yaşam Haberleri Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
Giriş Tarihi: 12.11.2024 09:37 Son Güncelleme: 12.11.2024 09:57

Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Gaziantep'te bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşinle sokak ortasında silahla ateş açarak öldürüp aynı silahla kendi canına kıydı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Şehitkamil ilçesinin 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Kahraman Bal (26), boşanma aşamasında olduğu eşi Elif Bal (24) ile tartışmaya başladı. Öfkeli koca daha sonra yanındaki silahla genç kadına ateş açtı. Elif Bal'ın kanlar içinde yere yığılması üzerine Kahraman Bal aynı silahla kendi yaşamına son verdi.

Olayı görenlerin durumu 112 Acil Yardım Hattına bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede 2 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 2 kişinin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA