Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Çanakkale'de Uğur Zan (34) otomobiliyle boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Zan'ın kullandığı motosikletin önünü kesip genç kadını tabancayla başından vurarak öldürdü. Olay, İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi'nde meydana geldi. Uğur Zan, 34 GGZ 686 plakalı otomobil ile boşanma aşamasındaki iki çocuk annesi 25 yaşındaki eşi Zeynep Zan'ın kullandığı 17 EE 166 plakalı motosikletin önünü kesti. Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Uğur Zan, yanında getirdiği tabanca ile eşine tek el ateş etti. Başından vurulan Zeynep Zan, kanlar içinde yerde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Zeynep Zan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Uğur Zan gözaltına alındı.