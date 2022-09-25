Boşanma aşamasındaki eşini öldürmek için geldiği kentte, taksiyi de bıçaklayıp gasp etti

Muhammed Sait Aksoy, Hatay'dan ticari taksi ile yola çıkıp dün akşam saatlerinde Konya'nın Karapınar ilçesine geldi. Aksoy, taksinin şoförü Emre Yiğiter ile ücret yüzünden tartıştı. Tartışma üzerine Aksoy, Yiğiter'i defalarca bıçakladıktan sonra taksiyi de gasp edip kayıplara karıştı. Ağır şekilde yaralanan Emre Yiğiter, Konya Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

'KORUMA ALTINA ALINIP, HAYATTA KALDILAR'

Olay üzerine Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Konya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kurulan özel ekip, kısa sürede Muhammed Sait Aksoy'un kimliğini tespit etti. Ekipler Aksoy'un boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi F.N.A'nın Karapınar ilçe merkezinde yaşadığını, ona ve ailesine zarar vereceği ihtimali üzerine kadını ve ailesini koruma altına aldı. Aksoy'un Konya'ya gelmeden iki gün öncede eşini arayıp, hem kendisini hem de annesini öldürmekle tehdit ettiği belirtildi. F.N.A'nın evinin etrafında geniş güvenlik önlemi alan polis, suç makinesi Aksoy'u evin yakınlarında gasp ettiği taksi ile yakalanıp gözaltına aldı.

'TAKSİCİYİ BIÇAKLADIKTAN SONRA EŞİNİ ARAMIŞ'

Muhammed Sait Aksoy'un taksiciyi, aracı gasp ettikten sonra eşini aradığı ortaya çıktı. Takside bulunan iki adet cep telefonunu sattığı, suç aleti bıçağı da yolda giderken attığı öğrenilen Aksoy'un daha öncede 'kasten yaralama, hırsızlık ve güveni kötüye kullanma' suçlarından kaydı olduğu belirtildi. Aksoy, 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'yağma' suçlarından adliyeye sevk edildi.