Boşanma aşamasındaki eşini öldürmek için gitmişti: Tartıştığı başka bir kadını öldürdü!

YARALANAN KADIN KURTARILAMADI

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İlhan Ş., daha sonra binada karşılaştığı apartman görevlisinin eşi Melek Gül ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. İlhan Ş., yanındaki bıçakla Melek Gül'ü yaralayıp, kaçtı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 çocuk annesi Melek Gül, hastaneye kaldırıldı. Melek Gül, burada kurtarılamadı.

Kaçan İlhan Ş. yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.