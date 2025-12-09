Haberler Yaşam Haberleri Boşanma aşamasındaki eşini öldürmek için gitmişti: Tartıştığı başka bir kadını öldürdü!
Kayseri'de emekli başçavuş İlhan Ş. (51), boşanma aşamasındaki eşi Y.Ş.'yi öldürmek için yaşadığı eve gitti. Zanlı binada karşılaşıp, tartıştığı apartman görevlisinin eşi Melek Gül'ü (36) öldürdü.

Feci olay, saat 10.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Eser Sokak'taki 14 katlı binada meydana geldi. Emekli başçavuş İlhan Ş., iddiaya göre ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Y.Ş.'yi öldürmek için yaşadığı eve gitti. Y.Ş. kapıyı açmadı.

YARALANAN KADIN KURTARILAMADI

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İlhan Ş., daha sonra binada karşılaştığı apartman görevlisinin eşi Melek Gül ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. İlhan Ş., yanındaki bıçakla Melek Gül'ü yaralayıp, kaçtı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 çocuk annesi Melek Gül, hastaneye kaldırıldı. Melek Gül, burada kurtarılamadı.

Kaçan İlhan Ş. yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

