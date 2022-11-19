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Giriş Tarihi: 19.11.2022 17:44

Boşanma aşamasındaki eşini öldürmüştü: Katil zanlısı koca tutuklandı

Gaziantep’te boşanma aşamasındaki eşini tabanca ile vurarak öldüren KHK ile ihraç eski polis memuru tutuklandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Boşanma aşamasındaki eşini öldürmüştü: Katil zanlısı koca tutuklandı

17 Kasım gece Şehitkâmil ilçesinin Merveşehir mahallesinde meydana gelen olayda KHK ile ihraç eski polis memuru Mehmet Bozan Yavuz (52) oğlu Mehmet Yavuz (21) ile birlikte boşanma aşamasında olduğu eşi Derya Yavuz'un (42) yaşadığı siteye gitti.

Derya Yavuz ile site önünde karşılaşan Mehmet Bozan Yavuz burada tartıştığı eşine yanındaki tabanca ile ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri 3 çocuk annesi Derya Yavuz'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli baba ile oğlunu yakalayarak gözaltına aldı.

Mehmet Bozan Yavuz ve oğlu emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan Mehmet Bozan Yavuz nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken oğlu ise serbest bırakıldı.

Derya Yavuz'un cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Aktoprak mahallesinde toprağa verilirken 3 yıldır ayrı yaşadığı, Mehmet Yavuz'un tehditleri nedeniyle geçen yıl bir süre hakkında uzaklaştırma kararı da verildiği belirtildi.

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Boşanma aşamasındaki eşini öldürmüştü: Katil zanlısı koca tutuklandı
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