Boşanma aşamasındaki eşini pompalıyla katletti

ADIYAMAN'DA yaşayan Zeynal Yücel, boşanma aşamasında olduğu 4 çocuğunun annesi Remziye Yücel'i (46) sokak ortasında tüfekle vurarak öldürdü. Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde temizlik görevlisi olduğu öğrenilen 4 çocuk annesi Remziye Yücel sabah işe gitmek için evden çıktığı esnada, boşanma aşamasında olduğu kocası Zeynal Yücel ile karşılaştı. Zeynal Yücel, eşine pompalı tüfekle ateş etti. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan zanlı koca, polise teslim oldu.