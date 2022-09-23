Boşanma aşamasındaki eşini rehin alıp, arkadaşını yaralamıştı: Karar açıklandı!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede müşteki Y.D. ile sanık İbrahim Halil Gümüşçü'nün olay yaşandığı sıralarda boşanma aşamasında oldukları ve Y.D'nin rahatsız edildiği gerekçesiyle İbrahim Halil Gümüşçü hakkında kendisine yaklaşmaması yönünde tedbir kararı aldırdığı belirtildi. İddialara göre olay günü olan 15 Nisan tarihinde ruhsatsız silahı ile o dönem boşanma aşamasında olduğu eşinin işyerine giden şüpheli Gümüşçü burada yaşanan tartışmanın ardından Y.D.'nin iş arkadaşı olan M.Ç'ye iki el ateş etti. M.Ç. hayati bölgelerinden yaralandı. Ardından Y.D.'yi rehin aldı. Hazırlanan iddianamede Sanık İbrahim Halil Gümüşçü'nün "Tasarlayarak eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" "Silahla tehdit", "Silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Alenen hakaret" suçlarından 32 yıl 3 aydan 61 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık İbrahim Halil Gümüşçü Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı da hazır bulundu.

Bakanlık avukatı, "Sanığın mağdurlara karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçu sabittir cezalandırılsın" dedi.

Sanık Gümüşçü'nün avukatı "Müvekkilim kendi iradesiyle ateş etmeye devam etmemiştir. Doğrudan ateş etmiş değildir. Kendisi eşiyle konuşmak istemiştir. Araya giren 3. kişi hakaret etmiştir, bunun üzerine kalça kısmına ateş etmiştir. Müvekkilimin "Haksız tahrik altında eşe karşı kasten yaralamaya teşebbüs" ve "Haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan hüküm kurulması gerekmektedir" diyerek beyanda bulundu.

İbrahim Halil Gümüşçü ise savunmasında "Öncelikle yaşanan bu talihsiz olaydan dolayı üzüntü ve pişmanlığımı paylaşıyorum. Öldürme kastım yoktur. Silahta mermi olmasına rağmen eylemim devam etmemiştir. Bu öldürme kastım olmadığını gösterir. Bir anlık öfkeyle oldu. Yaşanan olay nedeniyle husumet olmaması sebebiyle uzlaşma yoluna gittim. Eski eşimle anlaşarak boşandım. Lehime olan hususlar göz önünde bulundurulsun. Adaletin önünde boynum büküktür" dedi.

24 YIL 2 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Sanığı, M.Ç.'ye karşı "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl 4 ay, eski eşi Y.D.'ye karşı "Öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl 10 ay hapis, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığa toplamda 24 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Heyet şikayetin geri çekilmesi nedeniyle hakaret suçundan davanın düşürülmesine karar verdi. Üye hakim karara muhalefet şerhi koyarak cezanın "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan verilmesi gerektiğini bildirdi. Sanığın tutukluluk halinin ise devamına karar verildi.