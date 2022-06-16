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Giriş Tarihi: 16.6.2022 11:38

Boşanma aşamasındaki eşini rehin alıp, arkadaşını yaralamıştı: Mütalaa açıklandı

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
Boşanma aşamasındaki eşini rehin alıp, arkadaşını yaralamıştı: Mütalaa açıklandı

İstanbul Esenler'de boşanma aşamasındaki eşi 27 yaşındaki Y.D.'yi rehin alan, arkadaşını da silahla yaralayan İbrahim Halil Gümüşçü'nün 61 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede müşteki Y.D. ile sanık İbrahim Halil Gümüşçü'nün olay yaşandığı sıralarda boşanma aşamasında oldukları ve Y.D'nin rahatsız edildiği gerekçesiyle İbrahim Halil Gümüşçü hakkında kendisine yaklaşmaması yönünde tedbir kararı aldırdığı belirtildi. İddialara göre olay günü olan 15 Nisan tarihinde ruhsatsız silahı ile o dönem boşanma aşamasında olduğu eşinin işyerine giden şüpheli Gümüşçü burada yaşanan tartışmanın ardından Y.D.'nin iş arkadaşı olan M.Ç'ye iki el ateş etti. M.Ç. hayati bölgelerinden yaralandı. Ardından Y.D.'yi rehin aldı. Hazırlanan iddianamede Sanık İbrahim Halil Gümüşçü'nün "Tasarlayarak eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" "Silahla tehdit", "Silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Alenen hakaret" suçlarından 32 yıl 3 aydan 61 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık İbrahim Halil Gümüşçü duruşmaya getirildi. Duruşmada sanık avukatı hazır bulundu. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık İbrahim Halil Gümüşçü'nün boşanma aşamasındaki Y.D. ve arkadaşı olan müşteki M.Ç'ye karşı "eşini öldürmeye teşebbüs etme", "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından toplam 22 yıldan 35 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını isterken, sanığa bu suçlardan ceza talep edildiği için "silahla tehdit" suçundan ceza istenmesine karar verilmesine yer olmamasını talep etti. Mütalaada, müşteki Y.D'nin şikayetinden vazgeçtiği için sanık hakkında "hakaret" suçundan davasının düşürülmesini istedi.

MAHKEME ARA KARARINI AÇIKLADI

Sanık Gümüşçü savunmasında, " Uzaklaştırma kararına rağmen eski eşim görüşmek için beni aramıştı. O dönem tehditler alıyordum. Savcılığa şikayette bulunmuştum. Kendini korumak amacıyla silah taşıyordum. Tehditlerin eski eşimin ailesinden geldiğini düşündüğüm için olay günü bunu konuşmaya gittim. Vardığımda elimde silah yoktu. Y.D.'nin arkadaşı bana hakaret edince sinirlendim gözüm döndü. Bir, bir buçuk metre mesafeden yere doğru ateş ettim. İsabet alan yerler hayati değildir. Öldürme kastımın olmadığı bellidir. Olay günü Y.D. ile en ufak bir sorunumuz yoktu. Zaten yanıma gelmezdi" dedi. Sanık avukatı ise heyetten, kovuşturmanın genişletilmesi ve müvekkilinin tahliye edilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti ise sanık avukatının kovuşturmanın genişletilmesi yönünde ki talebi reddetti. Heyet, sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.

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Boşanma aşamasındaki eşini rehin alıp, arkadaşını yaralamıştı: Mütalaa açıklandı
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