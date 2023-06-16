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Giriş Tarihi: 17.6.2023

Boşanma aşamasındaki eşini ve babasını öldürdü

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Boşanma aşamasındaki eşini ve babasını öldürdü
Gazıantep'te yaşayan Bilge Köse (25), eşi Mertcan Köse'den (25) gördüğü şiddete daha fazla dayanamayınca, bir süre önce babasının evine dönüp boşanma davası açtı. Dava devam ederken, mahkeme çiftin 4 aylık çocuklarının geçici velayetini anneye verdi. Bilge Köse dün babasıyla birlikte adliyeye giderken, eşi Mertcan Köse de adliyeye geldi. Taraflar kararı imzalayıp birer örneğini aldıktan sonra adliyeden ayrıldı. Ancak baba-kızın otomobilini takip eden Mertcan Köse, evlerinin yakınında önlerini kesip yanındaki pompalı tüfekle eşi ve kayınpederi Ertuğrul Kaya'ya (47) ateş açtı. Ağır yaralanan babakız kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı. Polis saldırının ardından kaçan Mertcan Köse'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Boşanma aşamasındaki eşini ve babasını öldürdü
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