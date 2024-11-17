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Giriş Tarihi: 17.11.2024 11:01 Son Güncelleme: 17.11.2024 11:44

Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınbiraderini öldürdü

Mersin’de bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi ile kayınbiraderini av tüfeği ile vurarak öldürdü. Olayın ardından eşi ile kayınbiraderini öldüren Veysel Gökten, gözaltına alındı.

Bekir COŞKUN
Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınbiraderini öldürdü

Dehşet veren olay, Mersin'in Silifke ilçesinde Demircili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Veysel Gökten, boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Gökten'in kaldığı kayınbiraderi Resul Gedik'in evine gitti. Evde çıkan tartışma kavgaya dönüşmesi üzerine Veysel Gökten, eşi Ayşe Gökten ve kayınbiraderi Resul Gedik'i av tüfeği ile vurdu.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu Ayşe Gökten ve Resul Gedik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından gözaltına alınan Veysel Gökten, Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınbiraderini öldürdü
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