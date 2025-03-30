Haberler Yaşam Haberleri Boşanma aşamasındaki eşinin babasını öldürdü! Aynı silahla kendini vurdu
Giriş Tarihi: 30.3.2025 09:24 Son Güncelleme: 30.3.2025 09:36

Boşanma aşamasındaki eşinin babasını öldürdü! Aynı silahla kendini vurdu

İstanbul Esenler’de iddiaya göre daha önceden aralarında sorun olan ve tartışma yaşayan damat kayınpederini sokak ortasında silahla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şüphelinin aynı silahla intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü. Ağır yaralı damat hastanede tedavi altına alınırken eşiyle boşanma aşamasında olduğu için olayın yaşandığı öne sürüldü.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Boşanma aşamasındaki eşinin babasını öldürdü! Aynı silahla kendini vurdu

Olay, Çifte Havuzlar Mahallesinde 28 Mart Cuma günü öğle saatlerinde meydana geldi. Mahmut U.(50) kayınpederinin evinin önüne gelerek kayınpederi Mahmut Akkaya(68) ile tartışmaya başladı.Tartışmanın ardından evine doğru hareket eden Akkaya, sitenin merdivenlerinden indiği sırada damadı yanından bulunan silahla kayınpederine 3 el ateş etti. Kurşunlar Mahmut Akkaya'nın vücuduna isabet ederken, kayınpeder yere yığıldı. Silahlı saldırının ardından damat olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

EVİNİN ÖNÜNDE VURULDU

Sağlık ekipleri Akkaya'yı ağır yaralı halde ambulansla hastaneye kaldırdı. Kayınpeder Akkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İNTİHARA KALKTI

Olay yerine gelen Esenler Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Saldırganın kimliğini tespit eden polis ekipleri saldırganın oturduğu adresi tespit etti. Damadın evine yapılan baskında Mahmut U. yerde hareketsiz halde bulundu. Aynı silahla intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Mahmut U., hastaneye kaldırıldı.Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen Mahmut U.nun eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve bu nedenle kayınpederiyle sorunlar yaşadığı öğrenildi.

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Boşanma aşamasındaki eşinin babasını öldürdü! Aynı silahla kendini vurdu
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