Boşanma aşamasındaki kadın kocası tarafından öldürüldü

Mersin'in Akdeniz ilçesi Karacailyas Mahallesi'nde, boşanma aşamasındaki Dilek Karaman, kocası tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

Özel bir hastanede laborant olarak çalıştığı belirlenen Dilek Karaman, iddiaya göre gece saatlerinde, doğum günü olması nedeniyle babasıyla kalan oğlu E.'yi almak için boşanmak üzere olduğu kocası M.K.'nin evine gitti.

Boşanma davaları devam eden kocası ile tartışan genç kadın, kocası tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Karaman'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, koca M.K., suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı.