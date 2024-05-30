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Giriş Tarihi: 31.5.2024

Boşanma aşamasındaki karısını ve kızını katletti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Boşanma aşamasındaki karısını ve kızını katletti
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde 69 yaşındaki Seydi Şahin, geçtiğimiz gün saat 15.00 sıralarında boşanma aşamasındaki eşi Nazime Şahin (62) ve yanlarında yaşayan kızı Fatmanur Şahin'i (29) silahla vurarak öldürdü. Cani adam olay sonrası evden çıkıp giderken, silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.

ŞÜPHELİ CİNAYET BÜROYA GETİRİLDİ
Şüpheli, olaydan kısa süre sonra karakola giderek itirafta bulundu. İfadesinde; boşanma aşamasında olduklarını ve aralarında tartışma çıktığını söyledi. Öte yandan Nazime Şahin'in 6 Şubat depreminde Malatya'da 4 gün enkaz altında kaldığı öğrenildi.
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Boşanma aşamasındaki karısını ve kızını katletti
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