Boşanma aşamasındaki kocasını silahla vurdu

İstanbul'un Çatalca ilçesinde boşanma aşamasında olduğu ve uzaklaştırma kararı olan Ezgi Ceken, eşi Sezgin Ceken'i silahla yaraladı. Ağır yaralanan Sezgin Ceken, olay yerinde hayatını kaybederken, genç kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi. 25 yaşındaki Ezgi Ceken, şiddet uyguladığı gerekçesiyle 33 yaşındaki Sezgin Ceken'den boşanmak için dava açtı. Boşanma sürecinde Ezgi Ceken babasının evine döndü. Boşanmak istemeyen adam, eşinden davayı geri çekmesini istedi. Bunun üzerine aralarında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Ezgi Ceken silahla Sezgin Ceken'e ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vurulan Sezgin Ceken'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ezgi Ceken gözaltına alındı.