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Giriş Tarihi: 28.11.2021 13:59

Boşanma davaları için özel çalışma! Travmaya dönüşmeden önce boşanma, sonra paylaşım

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Boşanma davaları için özel çalışma! Travmaya dönüşmeden önce boşanma, sonra paylaşım

AK Parti, yıllarca sürmesinin önüne geçen, eşler arasında, özellikle de çocuklarda travmalara neden olan düzenlemede sona geldi. Hazırlanan yasa teklifi kapsamında hakim tarafların anlaşması halinde boşanma kararını hemen verecek. Velayet, tazminat ve mal paylaşımı konularında davalar boşanmadan sonra devam edip karara bağlanacak.

Adalet Bakanlığı ve AK Parti, yıllarca devam eden ve yaşanan gerilimler nedeniyle özellikle çocuklarda travmalara neden olan boşanma davaları ile ilgili bir süredir yürüttüğü çalışmada sona geldi. Öncelikli olarak bu konuda dünya örneklerine, özellikle de AB üyesi ülkelerde bu sorunun nasıl aşıldığına bakıldı. Onlardan da yola çıkarak Türkiye'ye uygun bir model geliştirilmeye çalışıldı.

AK Parti platformlarında son değerlendirmeler yapıldıktan sonra yasa teklifinin TBMM Başkanlığına sunulması ve önümüzdeki yılın ilk yapılacak düzenlemeleri arasında yer alması planlanıyor.

5-6 YIL SÜRÜYOR

Boşanmaların uzamasının en önemli nedeni çocukları velayeti, mal paylaşımı gibi konular. Taraflar anlaşamadığı için ortalama boşanmada 5-6 yıllık bir sürece yayılıyor. Bu süre içinde çiftler arasında yaşanan gerilim çocukları da etkiliyor. Bazen de kadın cinayetleri ile son buluyor.

AK Parti kurmayları, "İki taraf da boşanmayı istiyor ama tazminat gibi konularda anlamadığı için yıllarca dava sürüyor. İnsanlar yeni bir hayat kuramıyor, evlenemiyor. Kadınlar çocuk sahibi olmak istese de zaman geçtiği için yeni evliliğinde bunu yapamıyor. Hem kadınlar, hem de erkeklerden bu konuda şikayetler geliyor" dedi.

ÖNCE BOŞANMA

Hazırlanan taslağa göre, boşanma davaları ile tazminat, velayet ve mal paylaşımı birbirinden ayrılacak. Hakim, "evlilik birliği fikren, ruhen bitmişse, sadakat kalmamışsa" bunu boşanma için yeterli sayacak.

Boşanma gerçekleştikten sonra tazminat, velayet, mal paylaşımı konularına ilişkin davalar devam edecek. Boşanma olduğu için taraflar kendilerine yeni bir hayat kurarken gereksiz gerilimlerin de önüne geçilmesi hedefleniyor.

AK Parti kurmayları, boşanma ile tazminat, velayet, mal paylaşımı davalarının AB üyesi ülkelerde de ayrıldığını belirtiyor.

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Boşanma davaları için özel çalışma! Travmaya dönüşmeden önce boşanma, sonra paylaşım
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