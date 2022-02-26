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Giriş Tarihi: 26.2.2022 10:52 Son Güncelleme: 26.2.2022 11:49

Boşanma davası açan eşine hayatı zindan etti

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Boşanma davası açan eşine hayatı zindan etti

Adana’da Deniz Doğan, kendisine şiddet uygulayan ve ‘uzaklaştırma kararı’ aldırdığı eşi Ö.F.D.’ye boşanma davası açınca; önce oğluyla birlikte yaşadığı evin su ve elektriği kesildi, ardından da doğalgaz aboneliği iptal edildi

Adana'da 40 yaşındaki bir çocuk annesi Deniz Doğan, yıllarca şiddet gördüğü kocasından Kadın Destek Uygulaması (KADES) yardımıyla kurtuldu, hakkında 'uzaklaştırma kararı' çıkartıp, boşanma davası açtı. Ancak Ö.F.D., bu duruma sinirlenip önce eşinin oğluyla birlikte yaşadığı evin elektrik ve suyu kestirdi, ardından da doğalgaz aboneliğini iptal ettirdi. Soğuk kış günlerinde oğluyla birlikte battaniyeye sarılıp ısınmaya çalışan çaresiz kadın, kardeşleri ve komşularının yardımıyla ayakta duruyor.

BOŞANMA DAVASI AÇTI

Deniz Doğan, esnaf olan Ö.F.D. (39) ile 2015 yılında evlendi. Çiftin bu evlilikten C. (4) adını verdikleri bir oğulları oldu. Ancak bu evlilik, Deniz Doğan'ın kabusu oldu; eşinden sürekli şiddet görmeye başladı. Anne ve babasını kaybedip, gidecek hiçbir yeri de olmayan kadın, yaşadıklarına boyun eğmek zorunda kaldı. 2018 yılında Ö.F.D., eşini darp etti; komşular polise bildirdi. Ekiplerin kurtardığı Deniz Doğan, eşine boşanma davası açtı.

TAPUYU BABASINI ÜZERİNE YAPTI

Ö.F.D.'nin ailesinin araya girmesi ve kocasının da kendisinden özür dilemesi üzerine genç kadın davayı geri çekip, eşiyle barıştı. Ancak bu durum sadece 3 ay sürdü. Koca şiddeti devam etti. 2019 yılında çift, düğünde takılan altınları bozdurup, kendilerine bir ev aldı, ancak Ö.F.D. tapuyu babasının üzerine yaptı, ama aynı yıl baba hayatını kaybedince tapu da miras olarak Ö.F.D.'ye kaldı. Deniz Doğan, eşinden tapunu kendi üzerine almasını istedi, ancak Ö.F.D. tapuyu annesi ve kız kardeşinin de imzasıyla ağabeyi F.O.D.'nin üzerine geçirdi.

KADES BUTONUNA BASTI

Geçtiğimiz Ağustos ayında çift arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Öfkeli koca, evdeki camları kırıp, eşini darp etti. Deniz Doğan, daha önce cep telefonuna yüklediği; KADES'e basarak, polisten yardım istedi. Polis, Deniz Doğan'ı kurtardı; başvuru üzerine de Ö.F.D. hakkında 'uzaklaştırma kararı' çıkartıldı. Ö.F.D., eşinin kendisine boşanma davası açmasına sinirlenip, önce elektrik ve suyu, ardından da soğuk havaya rağmen doğalgaz aboneliğini iptal ettirerek kestirdi.

YERE YATIRIP BOĞAZIMA ÇÖKTÜ

Oğluyla birlikte soğukta kalan Deniz Doğan, "Evliliğimin ilk 3 yılında şiddete maruz kaldım ama oğlum için susup sineye çektim. Beni sürekli tehdit edip, şiddet uyguluyordu. Benim için hayat zindana dönmüştü. Beni yere yatırıp boğazıma çöktü. KADES'e bastım. Bunu gördüğü an evden kaçtı. Sonra da polis geldi, uzaklaştırma kararı aldım. 6 ay boyunca çocuğunu gelip görmedi. Hiçbir desteği yok. Hesabıma 100 lira yatırıp, çevresine; 'Pazar parası yapsın. Ona çok bile. Bundan sonra sürünsün, ne hali varsa görsün. Daha beter olacak' dediğini duydum. B da yetmiyormuş gibi evin elektrik ve doğalgaz aboneliğini iptal ettirdi.

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Boşanma davası açan eşine hayatı zindan etti
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