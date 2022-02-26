Boşanma davası açan eşine hayatı zindan etti

Adana'da 40 yaşındaki bir çocuk annesi Deniz Doğan, yıllarca şiddet gördüğü kocasından Kadın Destek Uygulaması (KADES) yardımıyla kurtuldu, hakkında 'uzaklaştırma kararı' çıkartıp, boşanma davası açtı. Ancak Ö.F.D., bu duruma sinirlenip önce eşinin oğluyla birlikte yaşadığı evin elektrik ve suyu kestirdi, ardından da doğalgaz aboneliğini iptal ettirdi. Soğuk kış günlerinde oğluyla birlikte battaniyeye sarılıp ısınmaya çalışan çaresiz kadın, kardeşleri ve komşularının yardımıyla ayakta duruyor.

BOŞANMA DAVASI AÇTI

Deniz Doğan, esnaf olan Ö.F.D. (39) ile 2015 yılında evlendi. Çiftin bu evlilikten C. (4) adını verdikleri bir oğulları oldu. Ancak bu evlilik, Deniz Doğan'ın kabusu oldu; eşinden sürekli şiddet görmeye başladı. Anne ve babasını kaybedip, gidecek hiçbir yeri de olmayan kadın, yaşadıklarına boyun eğmek zorunda kaldı. 2018 yılında Ö.F.D., eşini darp etti; komşular polise bildirdi. Ekiplerin kurtardığı Deniz Doğan, eşine boşanma davası açtı.