Haberler Yaşam Haberleri Boşanma davası kanlı bitti: 2'si ağır 3 yaralı
Giriş Tarihi: 29.11.2021 16:45 Son Güncelleme: 29.11.2021 16:57

Boşanma davası kanlı bitti: 2'si ağır 3 yaralı

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Boşanma davası kanlı bitti: 2’si ağır 3 yaralı

Adıyaman'da 2 aile arasında boşanma davası yüzünden çıkan tartışmada silahlar konuştu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Mehmet Akif Mahallesi İl Emniyet Müdürlüğü yakınlarında bulunan bir iş yeri içerisinde boşanma davası yüzünden 2 ailenin fertleri arasında tartışma çıktı.

İş yerinde çıkan kavga daha sonra caddeye taşındı. İki grubun çatıştığı olayda Gökhan Turgut ve babası Abdullah Turgut, karşı tarafından ise Mehmet Uslu isimli şahıs yaralandı. Meydana gelen olay yerine çok sayıda polis ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Gökhan Turgut ve Mehmet Uslu'nun sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ve ameliyata alındıkları öğrenildi.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, konuyla ilgili bilgi aldı. Meydana gelen silahlı çatışmada olay yerinde park halinde bulunan 3 otomobil ise isabet eden mermilerden dolayı hasar aldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Boşanma davası kanlı bitti: 2'si ağır 3 yaralı
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