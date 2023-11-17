Haberler Yaşam Haberleri Boşanma davasına 3 gün kala 20 yıllık karısını öldürüp, intihar etti
Giriş Tarihi: 17.11.2023 10:02 Son Güncelleme: 17.11.2023 11:18

Boşanma davasına 3 gün kala 20 yıllık karısını öldürüp, intihar etti

İzmir'de pazartesi günü boşanma davaları olduğu öğrenilen Erdoğan Dıvrak (43) ile Çiğdem Dıvrak (38) çiftinin tartışması cinayet ve intiharla bitti. Önce eşi Çiğdem Dıvrak’ı öldüren Erdoğan Dıvrak aynı silahla başına ateş ederek yaşamına son verdi. 20 yıllık evli çiftten geriye 19 ve 12 yaşındaki çocukları kaldı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Boşanma davasına 3 gün kala 20 yıllık karısını öldürüp, intihar etti

Korkunç olay, saat 00.30 sıralarında Bayraklı ilçesi Soğukkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. 20 Kasım pazartesi günü boşanma davaları olduğu öğrenilen Çiğdem Dıvrak (38) ve Erdoğan Dıvrak (43) çiftinin arasında yatak odasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erdoğan Dıvrak, tabancayla karısı Çiğdem Dıvrak'a ateş etti.

Bir süre sonra aynı tabancayı kendi başına ateşleyen Erdoğan Dıvrak da karısı ile beraber kanlar içerisinde kaldı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın yaşandığı esnada evde bulunan, çiftin 19 ve 12 yaşındaki çocukları, polis ekipleri tarafından dışarı çıkartıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede de her iki kişinin hayatını kaybettikleri belirlendi. Erdoğan ve Çiğdem Dıvrak çiftinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan Erdoğan ve Çiğdem Dıvrak çiftinin uzun süredir anlaşamadıkları boşanma aşamasında oldukları öğrenildi. Erdoğan Dıvrak'ın bir süredir işsiz, Çiğdem Dıvrak'ın özel bir hastanede çalıştığı belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Güler duyurdu: 40 Eurofighter savaş uçağı alacağız
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: İsrail ordusu Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi’ni kuşattı
AFP CEO'sundan İsrail isyanı! Baskı altındayız: "Yeterince İsrail yanlısı yayın yapmıyorsunuz" uyarısı
Fransız Le Monde'dan alçak başlık! İsrail katliamlarına insanlık dışı sözlerle arka çıktılar: Batı vicdansızlığı yine şaşırtmadı
Babaları mirastan çıkardı mahkeme kararı iptal etti
Bir uçağı tek başına yedi! 'Her şeyi yiyebilen' adamın ölüm sebebi ise şoke etti…
HDP'li Sezai Temelli’den Meclis’te provokasyon: TSK'ya alçak iftira
İYİ Parti'de istifa dalgası! Adnan Beker sosyal medyadan duyurdu: Daha fazla...
Bir zamanların en ünlü modeliydi! Görenler tanıyamıyor: "Kendime yaptığım en büyük kötülük..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Boşanma davasına 3 gün kala 20 yıllık karısını öldürüp, intihar etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA