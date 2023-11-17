Boşanma davasına 3 gün kala 20 yıllık karısını öldürüp, intihar etti

Korkunç olay, saat 00.30 sıralarında Bayraklı ilçesi Soğukkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. 20 Kasım pazartesi günü boşanma davaları olduğu öğrenilen Çiğdem Dıvrak (38) ve Erdoğan Dıvrak (43) çiftinin arasında yatak odasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erdoğan Dıvrak, tabancayla karısı Çiğdem Dıvrak'a ateş etti.

Bir süre sonra aynı tabancayı kendi başına ateşleyen Erdoğan Dıvrak da karısı ile beraber kanlar içerisinde kaldı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın yaşandığı esnada evde bulunan, çiftin 19 ve 12 yaşındaki çocukları, polis ekipleri tarafından dışarı çıkartıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede de her iki kişinin hayatını kaybettikleri belirlendi. Erdoğan ve Çiğdem Dıvrak çiftinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan Erdoğan ve Çiğdem Dıvrak çiftinin uzun süredir anlaşamadıkları boşanma aşamasında oldukları öğrenildi. Erdoğan Dıvrak'ın bir süredir işsiz, Çiğdem Dıvrak'ın özel bir hastanede çalıştığı belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.