Boşanma davasında gizli çekim suç sayıldı

İstanbul Fatih'te yaşayan Muhammed K. ve Raziye D. geçtiğimiz aylarda boşanmak kararı aldı. Mahkeme sürerken çift, müşterek çocuklarının velayeti için birtakım belge ve bilgi sundu. Raziye D, eski eşi ve çocuğunun İstanbul'da çekilen fotoğraflarını ve bir videosunu mahkemeye sundu.Görüntülerde Muhammed K'nın oğlu ile alışveriş yaparken elinde sigara olduğu, bu davranışın doğru olmadığı ifade edildi. Muhammed K. kendisinden habersiz çekilen video ve fotoğrafları çeken kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.Savcılık soruşturması kapsamında video ve fotoğrafları Raziye D'nin eniştesi Mustafa T'nin çektiği tespit edildi. Mustafa T. savcılığa verdiği ifadede; videoyu çektiğini kabul ederken takip etmediğini reddederek Muhammed K. ve oğlunu İstanbul'da görünce şaşırdığını ve ispatlamak için video çekip Raziye D'ye gönderdiğini belirtti. Soruşturma sonunda Mustafa T'nin; Muhammed K'nın video ve fotoğraflarının izni dışında çekilerek 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek' suçunu işlediğini belirtilerek 5 yıla kadar hapsi istendi.