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Giriş Tarihi: 2.2.2022

Boşanma davasında kan aktı

Fırat KESKİNKILIÇ
Boşanma davasında kan aktı
Tekirdağ'da yaşayan E.Y. ile eşi Ö.Y.'nin Çerkezköy Adliyesinde görülen boşanma davasının ardından çift arasında kavga çıktı. Ö.Y.'nin arkadaşları H.D. ve O.A.'nın da karıştığı kavgada E.Y.'nin burnu kırıldı ve silahla bacağından yaralandı. Silah sesini duyan adliyedeki polisler olaya müdahale etti. Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde görevli bir doktor da 112 Acil Servis ekipleri olay yerine gelene kadar yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralanan E.Y. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis, şüpheliler Ö.Y, H.D. ve O.A'yı gözaltına aldı.

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Boşanma davasında kan aktı
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