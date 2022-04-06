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Giriş Tarihi: 7.4.2022

Boşanma dilekçesi veren 35 yıllık karısına acımadı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Boşanma dilekçesi veren 35 yıllık karısına acımadı
Aydın'da, sürekli alkol alan ve çalışmayan Nail Sedan (54), şiddet uyguladığı için boşanmak isteyen 35 yıllık eşi Esma Sedan'ı (52) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Nail Sedan'ın, uzaklaştırma kararına rağmen cinayeti işlediği belirlendi. Olay, önceki gün saat 11.00 sıralarında Söke ilçesi kırsal Çalışlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 35 yıllık evli ve 4 çocuk sahibi olan çiftçi Nail Sedan, sürekli alkol alıp eşi Esma Sedan'a şiddet uyguluyordu. Ayrılmak isteyen Esma Sedan, Nail Sedan'ın "Benden boşanamazsın. Seni öldürürüm" tehditlerine rağmen daha fazla dayanamayıp boşanmak için dilekçe verdi. Nail Sedan, uzaklaştırma kararına rağmen karısı Esma Sedan'ı pompalı tüfekle vurdu. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın kurtarılamadı. Zanlı koca, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

'BU ADAMDAN KURTULACAĞIM'
Fabrikada işçi olarak çalışan Esma Sedan'ın bir süre önce eşinden boşanmak için dilekçe verdiği ve çevresindekilere "Boşanacağım. Bu adamdan kurtulacağım" dediği ve sevinçli olduğu öğrenildi. Esma Sedan'ın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

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Boşanma dilekçesi veren 35 yıllık karısına acımadı
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