Boşanma kararı sonrası eşini 57 kez bıçaklayarak öldüren katilin yargılanmasına başlandı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 18 Şubat'ta boşanma davasının son duruşmasından sonra konuşmak için evine gittiği Selma Kara'yı 57 yerinden bıçaklayarak öldüren İsmail Kara'nın 'Eşi kasten öldürmek' suçundan yargılanmasına başlandı. Ankara Batı 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık İsmail Kara, çocukları G.K. ve A.K. ile avukatlar katıldı.

"KAÇ DEFA BIÇAK SAPLADIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Savunma için söz verilen sanık Kara, "Eşimde bazı değişiklikler fark ettim, telefonunu sürekli saklıyordu. Banyoda elinde telefonla yakaladım, o an beni aldattığını anladım. Çocuklara da 'Anneniz beni aldatıyor' dedim. Olay günü ise tartışma sırasında bana 'Sen erkek misin, birinde yakaladın birinde yakalayamadın' diyerek tahrik etti, yüzüme tükürdü, tokat attı. O anda kendimi kaybettim, ne olduğunu anlamadım, kaç defa bıçak sapladığımı hatırlamıyorum" dedi.

"ŞİMDİ Mİ ALDATTI?"

Çiftin oğlu A.K. söz alarak olaya şahit olmadığını belirterek, "Annemin aldattığına dair bir şeye şahit olmadım, mesajlarda da yoktu. Babamın evle alakası yoktu; kumar, alkol uyuşturucuyla alakası vardı. 20 senedir aldatmayan kadın şimdi mi aldattı? Babam kumara başladıktan sonra böyle oldu. Sanıktan şikayetçiyim" beyanında bulundu. Sanığın kızı G.K. ise "Babam olaydan sonra bana mesaj attı, 'Anneni öldürdüm' diye yazmıştı. Ben annemin başka bir erkekle cinsel birliktelik yaşadığını ya da gezip tozduğunu görmedim." İfadelerini kullandı.

30 YILI GÖZE ALDIĞINI SÖYLEMİŞ

Söz verilen tanık İ.A. beyanında, "Ben İsmail ile birlikte Hatay'a çalışmaya gittim; bir gece kaldık, iki gün çalıştık, sonra dönüşe geçtik. O gün sabah İsmail'e mesaj attım, 'Sabah alırım' diye. Sonra beni aradı, 'Ben artık yokum, Selma'yı bıçakladım, herhalde öldü' dedi. Benden alacağı vardı, o parayı da sonra kızına verdim. Şimdiye kadar aralarında bir tartışmaya şahit olmadım, boşanma davasından sonra bana '30 yılı göze aldım, ben bunu öldüreceğim' demişti. Ben de 'Kardeş zaten boşanmışsın, önüne bak, çoluğun çocuğun var' demiştim, o da 'Tamam' demişti." ifadelerine yer verdi.

Mahkeme Başkanı, sanığın tutukluluk halinin devamına ve eksik hususların tamamlanmasına karar vererek duruşmayı 21 Kasım'a erteledi.