Boşanma kavgasına 18 yıl hapis istendi

Ankara'da yaşayan 44 yaşındaki İsmail Y. ve eşi şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı. Ancak o süreçte S.Y, bir kamu kurumunda çalışan Aydemir K. ile tanıştı. İddiaya göre aralarında yakınlık oluştu. Bu durumu öğrenen İsmail Y., Aydemir K. ile görüşmeye giderek resmi olarak evliliklerinin devam ettiğini, eşinden uzak durmasını gerektiğini söyledi. Çiftin, 18 Ağustos 2023'te karşılıklı anlaşarak boşanmasının ardından S.Y., Aydemir K., ile aynı mahallede ev tuttu. Eski eş bir süre sonra, S.Y'nin Aydemir K. ile görüşmeye devam ettiğini öğrenince tartışma yaşandı. İsmail Y. kendisine küfür ve hakaret ettiği gerekçesiyle Aydemir K. hakkında suç duyurusunda bulundu. İsmail Y., parkta karşılaştığı Aydemir K.'ya ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. İsmail Y. hakkında 18 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.