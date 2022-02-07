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Giriş Tarihi: 7.2.2022 11:25 Son Güncelleme: 7.2.2022 11:32

Boşanma kavgasında, az daha linç ediliyordu!

ABBAS ÇAKAR
Boşanma kavgasında, az daha linç ediliyordu!

İzmit İlçesinde, boşanmak için buluştukları öğrenilen çift arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında sinir krizi geçiren ve bir anda yere yığılan kadını görenler, kadının eşi tarafından darp edildiğini düşünerek saldırdı. Darp edilen koca, son anda araya girenler sayesinde kurtarıldı.

Kocaeli İzmit İlçesinde, sabah saatlerinde boşanmak için buluşan ve soy isimleri öğrenilemeyen Elif ile Cemil cifti, adliyeye giderken bir anda birleri ile tartışmaya başladı. Yolda başlayan tartışma nedeniyle sinir krizi geçiren ve zaman zaman boşanmak üzere olduğu eşini tartaklayan Elif isimli kadın, İzmit Alemdar Caddesinde bir anda sinir krizi geçirerek bayıldı.

Olayı fark eden vatandaşlar ise hemen yardıma koştu. Bu esnada kendisine gelen Elif isimli kadın, yeniden eşine küfürlü sözler söylemeye başladı. Bunun üzerine kadını itekleyen Koca'yı görenler, olayın öncesinde adamın, eşini darp ederek yere düşürdüğünü sanıp kendisinin üzerine yürüdü. Bir anda vatandaşların saldırısına uğrayan ve linç edilmeye başlayan koca, araya girenler sayesinde güçlükle kurtarıldı.

8 YILLIK EVLİLER

Öte yandan çiftin, 8 yıllık evli oldukları, çocuklarının yurtta kaldığı ve kadının son bir aydır bir arkadaşının yanında kaldığı ve bugünde Kocaeli Adliyesinde görülecek boşanma davası için buluştukları öğrenildi. Olay sonrası durumun polise bildirilmesi üzerine, olay yerine gelen polis ekipleri çifti alarak polis merkezine götürdü

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Boşanma kavgasında, az daha linç ediliyordu!
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